Mnogi bezuspješno prebacuju klimu na grijanje: Majstor Anđelo otkrio trik koji pali

Kako sezona grijanja još uvijek nije počela, klima-uređaji su u ovom trenutku pravi spas. S prvim hladnim danima, mnogi su prebacivali klima uređaje na grijanje kako bi zagrijali svoj dom. Međutim neki korisnici su naišli na probleme kada je uređaj odbio prebaciti s hlađenja na grijanje.

Takvi problemi s uređajima nisu rijetki, a uzrok mogu biti jednostavne greške u postavkama. Srećom, postoje provjereni savjeti kako izbjeći te poteškoće i osigurati ugodnu toplinu u domu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Mnogi se griju na klima uređaj

Ovaj se problem javlja gotovo svake godine, a majstor Anđelo J. je za Mondo otkrio što može biti problem i kako da ga riješite.

Mnogi korisnici koriste klima-uređaj u funkciji grijanja tijekom prijelaznih razdoblja - proljeća i jeseni, ali možete ga koristiti i za grijanje doma u zimskoj sezoni. Važno je obratiti pažnju na radne parametre u funkciji grijanja kako bi snaga grijanja bila adekvatna potražnji za toplinom. Opseg radne temperature u funkciji grijanja je također važan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Moderni, efikasni klima-uređaji najviše energetske klase, zadržavaju punu snagu grijanja čak i na vanjskoj temperaturi od 15 Celzijevih stupnjeva, a griju i na temperaturama od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva. Mnogi najčešće griješe kada upale klimu pa tek onda sustav hlađenja prebacuju na grijanje. Stručnjaci kažu da je najbolje to napraviti prije nego što upalite klimu. Kada je upalite, trebalo bi proći od dvije do deset minuta kako bi počeo grijati, što ovisi o samom uređaju, ali i o vanjskoj temperaturi. Što je vani hladnije, to je potrebno više vremena da uređaj počne grijati.

Foto: Shutterstock

Kako uspješno podesiti klimu na grijanje?

Prvo na daljinskom upravljaču prebacite na grijanje. Većina upravljača ima instrukcije na engleskom pa kada vidite da je aktivirana opcija "heat" ili u nekim slučajevima, nacrtano sunce, znate da ste dobro napravili. Zatim podesite temperaturu na daljinskom. Stručnjaci savjetuju da uvijek postavljate temperaturu koja je dva stupnja viša od one koju želite.

Ako želite da vam u stanu bude 24 stupnja, podesite klimu na 26 stupnjeva. To je nužno jer unutarnja jedinica klime mjeri kod sebe temperaturu gdje je ona za dva stupnja veća nego u prostoru koji se klimatizira. Hoćete li brzo zagrijati prostoriju ili ćete to učiniti postupno, ovisi o brzini puhanja zraka, koji podešavate uz pomoć oznake "fan speed". U većini slučajeva postoje tri ili četiri brzine, a majstor preporučuje da koristite onu najslabiju (low) zato što se ventilator sporije okreće i zrak više zadržava u isparivaču unutarnje jedinice.

Čak i kada se koristi manja brzina, zrak je za oko dva stupnja topliji nego kada jače puše.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Majstor Anđelo je otkrio svoj trik: "Ako ste pratili sve korake, a iz klime i dalje puše hladan zrak, postoji trik koji uvijek upali. Potrebno je isključiti klima uređaj iz struje. Izvadite kabl iz zida. Sačekajte nekoliko minuta pa ga ponovno stavite u utičnicu. Tako će se klima resetirati, zaboravit će prethodna podešavanja i moći će raditi po programu koji ste joj zadali."

POGLEDAJTE VIDEO: Računi za plin i struju veći i do 10 eura, stiže pomoć umirovljenicima: Donosimo detalje