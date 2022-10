Hrvatima je kava puno više od samog napitka, a čini se da ni se poskljupljenjima tog rituala ne misle odreći. "Evo moji dragi gosti. Sad možemo sjest i popit kavu, rakijicu i to je tako kod mene običaj", kazao je Branko Benkotić iz Antunovca za RTL dodajući da svega može u njegovoj kući nestati, ali ne i kave.

U velikim gradovima manje se zove u goste. Kava se više pije vani. Kavu su zagorčale cijene, ali građani ne odustaju. Jasminka iz Zagreba na "Špici": "Mi smo kavice ne odričemo." Je li Božena iz Zagreba smanjila broj kava zadnje vrijeme otkako je kriza: "Ja nisam. Meni je to jedina razonoda i ja, kao što sam prije pila, tako i sad pijem."

'Na znam ja meračit, nažalost'

Na jutarnjoj kavi i Miroslav Ćiro Blažević: "Ako je po kavi, onda sam ja polu-Bosanac. Nemam ustaljenu kavu nego tako, u društvu." Na pitanje merači li ili nešto drugo, odgovorio je: "Ne znam je meračit, ne znam. Nažalost." Na komentar novinarke da ništa njemu u životu nije išlo pomalo, pa tako ni kava slaže se. "Da, interesantno. Jako ste to dobro dijagnosticirali."

Tog se luksuza ne odriču ni Splićani. Čak su neki i povećali broj popijenih kava. Stane iz Splita objasnila je: "Troduplo, četveroduplo. Di god me ko zove, ja pijen, hahaha!" Drugi pak imaju zanimljive prijedloge za ugostitelje. Recimo Vedran iz Splita: "Kući radimo one turske kafe u đezvama, kako to u kafiću nema kupit? Ja moran ić u Sarajevo za popit kavu koju u Dalmaciju kuvan!"