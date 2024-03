Jedna korisnica Reddita zatražila je savjet "Kako da bijelo rublje ponovno postane stvarno bijelo?" te je otkrila da joj izbjeljivač nije pomogao, piše Express.

"Imam uglavnom ručnike i nekoliko neosjetljivih odjevnih predmeta koji se ne mogu vratiti u svoju izvornu bijelu boju. Koristila sam više vrsta izbjeljivača. Isprobala sam sodu bikarbonu i ocat kao dodatak deterdžentu", požalila se.

Ubrzo su joj reditori u komentarima savjetovali kako da učinkovito izbijeli svoje rublje.

Kako biste vratili blistavo bijelu boju svom rublju, koristite sredstva za izbjeljivanje s kisikom.

'Optički izbjeljivač čini čuda'

"Mnogi predmeti od bijele tkanine sadrže optičke izbjeljivače koji se troše tijekom vremena ili se unište zbog izbjeljivanja klorom. Mnogi proizvodi za izbjeljivanje s kisikom sadrže optičke posvjetljivače koji mogu vratiti dodatnu razinu lijepe bijele boje", glasio je jedan od savjeta.

"Radim u mjestu za čišćenje svečane odjeće i naišao sam upravo na ovaj problem s bijelim košuljama koje ne izgledaju najbolje nakon izbjeljivanja klorom. Sada dodajem malo komercijalnog optičkog izbjeljivača i to čini čuda", napisao je jedan korisnik.

"Uzmite malo plavila za rublje. Slijedite upute doslovce ili ćete imati plave pruge. To je način na koji smo to radili prije mnogo godina. Sunčeva svjetlost je, također, odlično sredstvo za izbjeljivanje. Nakon što operete odjeću, stavite je da se osuši vani, ako vrijeme do dopusti", dodao je drugi.



