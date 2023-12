I dok mnogi podstanari muku muče s najmodavcima iz pakla, postoje i oni koji predstavljaju pravu "muku" za vlasnike stanova.

Novinarka portala mojevrijeme.hr osvrnula se na probleme s podstanarima. U centru Zagreba, kako navodi, ima malu garsonijeru od 16 kvadrata, koju je dobila od roditelja još kao studentica nakon što su oni prodali veliku kuću od bake u Slavoniji. Kaže da su tada za slavonsko imanje s kućom od dva stana i velikim zemljištem u Zagrebu imali dovoljno samo za malu garsonijeru te dodaje da ni sada nije ništa bolje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moj mali stančić u suterenu meni je bio sve: moje malo gnijezdo, mala oaza, samo mojih nekoliko kvadrata. Tamo sam naučila kako je to živjeti sam. Naučila sam da se računi moraju plaćati na vrijeme, inače ti iskopčaju struju. Naučila sam da se brašno, šećer i jaja ne materijaliziraju sami od sebe u kuhinji, već ih netko mora kupiti. Naučila sam kako odabirom boja i namještaja učiniti vrlo mali prostor vizualno većim i ugodnim za život, kako odabrati majstora za sitne popravke, kako s njim pregovarati o cijeni i kako sljedeći put popravak obaviti sam. Kad sam upoznala muža i preselila k njemu, moj mali stan smo iznajmili i on nam je zapravo plaćao račune što je bilo jako zgodno jer smo oboje imali male plaće i svaka nam je kuna dobro došla", napisala je autorica.

'Zidovi su bili pljesnivi'

Novinarka je rekla da su stan uspjeli jako brzo iznajmiti nakon što su ga prvi put stavili u oglasnik. Jedna studentica im se jako brzo javila jer su za najam tražili samo 1000 kuna. Rekla im je da je to rijetkost jer je prije stanovala u većem stanu s više studenata, ali je znala da u "krcatom" stanu neće moći završiti fakultet. Ta prva simpatična stanarka je redovito plaćala režije i stanarinu, ali je nakon par mjeseci otišla.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon nje je došla nova stanarka i počeli su problemi.

"Iako je i s njom na početku sve bilo u redu i bila je vrlo simpatična, počela je kasniti sa stanarinom. Dogovorili smo se da bude 15. u mjesecu, a ona je počela uplaćivati po 10 i 15 dana kasnije i to nakon što bismo je mi više puta upozorili. Pomislila sam da možda jednako aljkavo plaća i račune i – bila sam u pravu. Struju je još koliko-toliko redovito plaćala jer bi joj je u protivnom isključili, ali komunalije je platila možda dva puta. Za otkazni rok smo se dogovorili da bude barem mjesec dana, no ona nam jednoga dana samo najavila da odlazi krajem tjedna. Nismo se previše bunili jer nam je bilo drago da je se riješimo. Poplaćali smo sve njezine zaostatke (naravno da ih ona nije podmirila, nego je samo dala petama vjetra!) i stan ponovno stavili u oglas", opisala je autorica drugu stanarku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Veliki problemi su tek slijedili s trećom podstanarkom: "Sljedeća studentica koja se doselila u moj mali stančić uredno je plaćala račune internet bankarstvom kao i stanarinu. Sve je to bilo u redu dok nismo vidjeli u kakvom je stanju stan nakon što je iselila. Dakle – užas! Zidovi su bili pljesnivi jer je gotovo svakodnevno sušila rublje u stanu – što smo je izričito zamolili da ne radi jer će se to u podrumskim i potencijalno vlažnim stanovima nikako ne smije raditi. Uostalom, i njoj će samoj biti daleko manje ugodno živjeti u takvom prostoru. Nadalje, vrata od ormara bila su razvaljena, umivaonik u kupaonici napukao, a priličan broj tanjura i čaša porazbijan. Niti ona se nakon što je iselila nije više javljala na telefon."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Radio tulume zbog kojih je dolazila policija

Nakon ženskih podstanarki, stan su iznajmili jednom muškarcu: "Uredili smo stan i ponovno ga dali u oglas. Sljedeći stanar bilo je muškarac, također student. Stanarinu i račune plaćao je redovito jer smo mi to, nakon što smo se opekli nekoliko puta, počeli redovito kontrolirati, a i stan je držao u dosta dobrom stanju. Naš je novi stanar bio valjda jedini u društvu s vlastitom gajbom i svaki drugi dan je radio tulume radi kojih su nas zvali ostali stanari ponekad i usred noći, a pozive policiji nismo mogli niti izbrojati. Upozoravali smo ga da se stiša, objašnjavali mu da ga mi razumijemo, da smo i mi bili mladi, ali i da drugi ljudi imaju pravo na miran san, no nije se dogodilo ništa. I taj je otišao nakon nekog vremena, no srećom, za njim bar nisu ostali neplaćeni računi."

Njihova posljednja stanarka je bila buduća medicinska sestra za koju novinarka tvrdi da je plaćala na vrijeme te da je zadobila njihovo povjerenje zbog čega su oni popustili s redovitim provjerama računa. Kada je otišla, mislili su da je sve u redu dok ih ovo nije iznenadilo. "Stigla je razlika za struju od skoro 2000 kuna! I opet smo je zvali, pitali zašto nije redovito plaćala, no ona nam je rekla da joj se čini da je taj račun za struju prevelik i da ga ona nema namjeru platiti. Čak niti zakonske mjere koje smo kasnije poduzeli (bila je uredno prijavljeni stanar kao i svi ostali) nisu urodile plodom. Zapravo, vi ste kao stanodavac posve nezaštićeni i podstanaru koji nije platio račun ili stanarinu ili je napravio neku štetu u stanu, možete samo staviti soli na rep."

Uz to ih je dočekala i plijesan po zidovima zbog neprovjetravanja i sušenja robe u stanu, oštećen laminat i elementi od kuhinje pa je stan ponovno trebao obnovu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad sam je u jednom razgovoru – u vrijeme dok mi se još javljala na telefon – pitala kad će podmiriti račune, ona mi je odbrusila da je još 'dosta i platila s obzirom na to da je stan tako mali i vlažan'. Na to sam ju pitala zašto nije odselila kad joj nije bilo dobro te kakav ona stan očekuje za 1000 kuna i je li svjesna da je to najjeftiniji stan u čitavom Zagrebu, malo se smela, nije znala što bi mi rekla", ispričala je autorica.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Okrenuli su ploču

Nakon brojnih problema s podstanarima odlučili su stan renovirati i iznajmiti ga putem Airbnba.

"Zarađujemo dovoljno više da nam se to isplati, iako mi sad plaćamo račune u tom stanu. No nitko više ne kasni sa stanarinama, s računima. Nitko više ne suši robu u stanu, niti pravi neobuzdane tulume. Nikoga više ne moljakamo da ispoštuje ono što smo se dogovorili. Ako se što i ošteti, Airbnb automatski sjedne na račun gosta. Točno, imamo nešto više posla jer stalno mijenjamo posteljinu i čistimo, ali isplati se. Razumijem i suosjećam sa svima onima koji ne mogu naći stan za unajmiti ili su im stanovi preskupi, ALI…", zaključila je autorica na portalu mojevrijeme.hr.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE VIDEO: U Hrvatskoj trećina stanova zjapi prazna, njih 600.000, a gradi se nikad više