Iako nam komarcima ljetima nisu dali disati, ove godine je došlo do velike promjene te ih ne primjećujemo u nekadašnjem broju, a nekad čak ne osjetimo niti jednog.

Jedan Hrvat je na Redditu započeo raspravu o komarcima u Hrvatskoj: "Ima li ove godine puno manje komaraca ili se to meni čini? Dosad me dvaput ugrizao sve skupa, jednog sam čuo kako zuji pred spavanje i to je to. Na moru (Hvar) ih nisam vidio, a na istom mjestu su nas prošle godine žive pojeli. U čemu je caka? Zima je bila blaga, ne bih rekao da su zato pokrepali, sezonska varijacija? Zaprašivanje? Masoni?"

Globalno zatopljenje

Na upit gdje su komarci neki su mu odgovorili: "Komarci se množe u vodi, suša je. Valjda zato." S time se složio još jedan muškarac: "Možda globalno zatopljenje ipak nije tako loše."

Nekad je bilo nepodnošljivo

"Nisam siguran, no dok god me se klone ja se ne žalim, ljeto 2019. sam pucao po živcima koliko ih je bilo, kuća zatvorena, sve živo pozatvarano i opet nekako uspiju ući unutra. Zuji ti oko glave do 1 ujutro i bilo je slučajeva gdje sam lovio gada po sobi 45 minuta u 2 ujutro, ja sam odbijao spavati dok god ga nisam ubio jer bih vjerojatno popizdio i taman s osjećajem kao da mi je kamen pao s duše, čujem opet nešto zuji. Long story short, prezirem ljeta", rekao je jedan muškarac.

I drugi su se složili da ih nema više toliko: "Bogami ih nema toliko. I hvala Bogu. Prošle godine su me jednu noć toliko naživcirali da sam se s dekom pokrio, a ženu koja je čvrsto spavala, otkrio da se malo s njom zabavljaju."

"Prošle godine su u Osijeku u ovo vrijeme u uređajima za brojanje komaraca prosječno hvatali 30.000 dnevno, ove godine ih hvataju oko 2600", napisao je jedan Osječanin.

Nema komaraca

Jedan muškarac je napisao: "Kod nas ih nema jer nije više od mjesec dana kiša padala."

"Ja dosad ove godine nisam vidjela niti jednog komarca, a živim u Osijeku, kažu niski vodostaj i nešto zaprašivanja", napisala je jedna Osječanka, na što je drugi Slavonac dodao: "Ako ih nema u Osijeku, onda ih nema nigdje u Hrvatskoj."

Neki su se i našalili: "Inflacija. Skupo je i njima, a i ne da im se piti krv sirotinjsku."

"Kod nas u Zadru ih uopće nema ovu godinu, dok su prošlu godinu bili pristojna napast", rekao je jedan Zadranin, dok je Zagrepčanin dodao: "U Zagrebu ih baš i nema puno, ali bio sam na odmoru u Puli. Navečer u beach barovima ne možeš biti od beštija. Što je najbolje, ženu ni da pipnu, a mene satraše."

Mrzitelji komaraca

"Ima manje komaraca, ali ja to gotovo i ne primijetim jer ovi što kruže po Zagrebu prije ili poslije dođu mi guštati na mrežicama. Mirišem im kao meni biftek. Ja lebdim kad čujem miris roštilja. Nema mirovanja dok ne ugledam odakle dolazi miris pečenog mesa pa da stanem uz povjetarac koji mi puni žile kolesterolom. Ali ne idem ljudima u stanove i srčem meso na slamku. Sad sam već star i lagano gubim ambiciju kod tamanjenja tih napasti, ali je... me pas, ako ne guštam kad ga razmažem po robi ili zidu i ostavim remek djelo o kojem neki umjetnici mogu samo sanjati da ostvare za svoga radnog vijeka. Ako slučajno ostane neki živ ili omamljen, priredim mu vikinški pokop, ili ako sam baš dobre volje odigram zadnju scenu bravehearta. Ima kakva udruga mrzitelja komaraca", opisao je svoje mišljenje o komarcima jedan stariji muškarac.