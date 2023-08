Jedan iznajmljivač je otkrio kako je koristio prozore za više privatnosti bez upotrebe roleta.

Trik koji vrijedi probati

Chavez Harper podijelio je metodu u videu na svom TikTok profilu.

"Dobar pogled mogao bi stvoriti ili uništiti prostor", rekao je i pokazao kako izgleda njegov pogled u dnevnoj sobi s velikim prozorima. Objasnio je da je umoran od brige oko stranaca koji gledaju u njegov stan, ali zahvaljujući jednom spreju od 14 eura, njegove brige su prestale.

"Umorio sam se od osjećaja da me promatraju svaki put kad sam htio otvoriti prozor pa sam učinio nešto po tom pitanju", rekao je. Podigao je rolete i na brzinu obrisao prozore, a zatim pošpricao staklo od prozora. Postupak je bio brz i učinkovit, a potpuno ga je oslobodilo stresa.

"Prekrivanje prozora trajalo je samo nekoliko sati, skida se prilično lako i jednostavno je, a privatnost je zagarantirana", rekao je.

Chavez je preporučio sprej drugim iznajmljivačima koji traže brzo i jednostavno rješenje za privatnost vlastitih prozora. "Prikladan je za iznajmljivače, jednostavan za primjenu i pruža privatnost", oduševljen je. Dodao je i jedan koristan savjet za nanošenje sprejom koji je, nažalost, naučio na teži način. “Savjet: otvorite prozore i nosite masku dok prskate, nemojte biti kao ja, skoro sam se onesvijestio”, našalio se.

Neki to već godinama rade

Njegovi pratitelji su ga pitali: "Nedostaje li ti pogled?" A Chavez je odgovorio: "Iskreno, ne, jer sve što vidim su prozori drugih ljudi. Imam bolji pogled i više sunčeve svjetlosti u svojoj spavaćoj sobi pa nije tako loše."

"Ovo mi očajnički treba. Umorna sam od gledanja susjeda", napisala je jedna žena.

Drugi su dodali da su već prakticirali tu tehniku: "To je prvo što napravim kada se preselim u novi stan. Bolje je od plahte ili onih papirnatih roleta." Još se jedna osoba složila: "I ja to radim godinama! Posebno ona ulazna vrata koja omogućuju svima da vide unutrašnjost stana", piše The Sun.

