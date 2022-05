YouTuberica Prepper Princess je podijelila svoje savjete za smanjenje troškova. Objasnila je da je cijeli svoj odrasli život živjela ispod granice siromaštva kako bi ostvarila svoje financijske ciljeve.

Video o uštedi

Prepper Princess, autorica knjige Living On Almost Nothing objavila je video na YouTubeu u kojem objašnjava svoju taktiku.

Rekla je: „Čuvam svu svoju neželjenu poštu kako bih ju mogla koristiti za paljenje vatre i imam Roku box koji mi pruža na tisuće filmova i TV emisija, a ne plaćam kabelsku."

Štedljive taktike

Žena koja prati povoljne cijene se također pobrinula kupiti povoljan dom te je tekuće troškove svela na minimum. Kupila je trošnu kuću s dva kreveta i dvije kupaonice za samo 67 tisuća dolara (oko 478.000 kuna)

Rekla je: "Ovako mogu živjeti ispod granice siromaštva jer sam to platila gotovinom. Uzela sam sav prihod i prodaju od svoje prethodne kuće i uložio sam ih u burzu prije nego što je burza doživjela veliki uzlet pa mi se posrećilo."

Zatim je dodala: “Vrlo je jednostavno. Jedina stvar koje sam kupila nove su sofa, kuhinjski stol i moj krevet. Svoju garderobu držim iznimno jednostavnom. Ne kupujem puno odjeće. Svoje pidžame dobijem za dolar ili manje u trgovini s rabljenom robom."

Stariji dom

Kada je kupila svoj dom bio je dotrajao i trebao je puno radova.

Štedljivica je rekla: "Kupaonica je bila u zapuštenom stanju, umjesto da ju zamijenim, očistila sam WC, ogulila i zalijepila pločice za samo 24 funte (oko 211 kuna). Kuhinja je kad sam došla ovdje bila neupotrebljiva. To je preuređena kuhinja koju sam uglavnom sama radila."

Također je dodala: "Kupujem samo najjeftiniji šampon od 88 centi (manje od 8 kuna) i najjeftiniji sapun i to je sve što mi stvarno treba. Šampon, regenerator, sapun, brijač i rukavice za piling", piše The Sun.