Prema novoj studiji, 61 posto milenijalaca danas bi dalo otkaz kada bi morali raditi pet dana u tjednu u uredu. Čini se da je uredski rad s punim radnim vremenom stvar prošlosti, budući da je istraživanje Employment Hero potvrdilo da većina ljudi u dobi između 18 i 44 godine zaista strastveno radi na daljinu.

Prema studiji, 88 posto ispitanih sudionika reklo je da rade od kuće barem jednom tjedno. Kad su upitani koji je glavni razlog ostajanja kod kuće radi posla, 22 posto je reklo da to povećava produktivnost, a 20 posto je reklo da poboljšava kvalitetu rada.

Novopečeni tata Dan, koji nije otkrio svoje prezime iz razloga privatnosti, rekao je za news.com.au da mu je rad od kuće omogućio da provodi više vremena sa svojom obitelji.

Rekao je: “Sve što mi treba za posao su laptop, telefon i dobar internet:. “Nema izgubljenog vremena na putovanje do ureda, izgubljenog vremena na sastancima ili svakodnevnim razgovorima. "Budući da sam i ja novi tata, vrijeme ušteđeno od putovanja na posao znači da to vrijeme mogu iskoristiti sa ženom i bebom."

Oblik beneficije

Poslodavci su također upitani zašto su nastavili poticati rad od kuće nakon karantene, a 34 posto inzistiralo je na tome da to poboljšava dobrobit zaposlenika. Nešto više od 30 posto reklo je da je to poboljšalo zadovoljstvo zaposlenika, dok je 23 posto reklo da je to zbog velikog broja zahtjeva zaposlenika. Međutim, 22 posto je reklo da je to povećanje produktivnosti.