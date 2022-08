Bez obzira što činio i gdje se nalazio 39-godišnji Lucas će se uzbuditi. Njegova djevojka, osam godina mlađa Vikki, kaže da Lucas zna imati i do sto erekcija dnevno. Njegov penis će se "probuditi" bilo da hodaju po shopping centru ili plaćaju račune ili pak planiraju što će za ručak. Čak ona ni ne mora biti blizu.

Lucas kaže da ga uzbuđuje i sama pomisao na njegovu djevojku s kojom je, sad već, dvije godine. Par iz Stoke-on-Trenta upoznao se u lokalnom supermarketu tijekom lockdowna. Lucas se odmah zaljubio i rekao joj čim ju je ugledao da je predivna, no Vikki je u početku odbijala njegove pozive na kavu, da bi u konačnici pristala ni ne sluteći kakvog pastuha dobiva. Ipak, govori Lucas, dok nije upoznao Vikki nikada mu ovako nije bilo.

Zbog neprestane erekcije otišao liječniku

Ona je aktivirala njegov libido do te mjere da je morao potražiti savjet liječnika. Liječnik ga je pregledao i rekao mu da nema nikakav medicinski problem. "Od prvog dana, uvijek ima erekciju - bilo da smo u dućanu, restoranu, teretani. U krevetu je ista situacija. Liježe i budi se s erekcijom. Čak i kada nismo u istoj prostoriji. Jednostavno predaha nema. Zanima me ima li još parova poput nas", iskreno će ova zdravstvena radnica za Mirror.

Što bi tek bilo da žive zajedno? Vikki živi sa svoje dvoje djece, no svakodnevno viđa dragoga kojeg ovo stanje ni malo ne zabrinjava, štoviše smatra ga normalnom reakcijom na voljenu ženu. "Meni se čini da je to prirodno. Imam predivnu ženu kraj sebe - ona je boginja. Samo me treba pogledati i razgovarati sa mnom i ja je postajem željan", objašnjava 39-godišnjak koji radi u menadžmentu jedne firme.

"Kad smo počinjali rekao sam joj: 'Bit ćemo dobro dok nam ide na svim poljima'. Kod mnogih parova kemija slabi s vremenom, a mi smo sve gladniji jedno za drugim", zadovoljno će Lucas, a Vikki dodaje kako se trudi zaodovoljiti partnerovu želju koliko god može, iako joj je teško pronalaziti toliko vremen az a seks u danu. Priznaje, nerijetko to uopće nije lako, s obzirom na posao i obiteljske obveze.