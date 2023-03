Simboli koji se nalaze na etiketi bilo kojeg odjevnog predmeta predstavljaju uputstvo za čuvanje odjeće. Načelno, pamuk podnosi visoke temperature i može se glačati, svilu se mora prati nježnije, sintetika se ne smije glačati, vunene veste sušiti vodoravno kako bi se manje stisnule. Evo što znači koji simbol...

Izvor: Shutterstock Izvor: Shutterstock

Simboli posude

Simbol za ručno pranje dolazi u obliku posude s vodom i ruke. Ako vidite simbol posude s vodom s jednom točkom u sredini to znači prati hladno. Ako su dvije točkice u simbolu posude s vodom, to znači prati toplo, a ako su pak tri točkice u simbolu posude s vodom, to znači prati vruće.

Ukoliko je prikazan simbol posude s vodom bez točkica, to znači da možete prati odjeću u perilici rublja. Ako je simbol posude s vodom prekrižen, to znači nemojte prati u perilici i morate odjeću nositi na kemijsko čišćenje.

Kada je unutar posude napisan broj, to označava maksimalnu temperaturu na kojoj možete prati taj komad odjeće. Ako je posuda za vodu prazna (bez detalja) to znači da se odjevni predmet može prati ručno i s perilicom rublja. Ako ispod kade stoji jedna linija, to znači da bi se odjeća trebala prati u toploj vodi, na srednjoj brzini okretaja i na kraju se isprati u hladnoj vodi kako se ne bi izgužvala. Dvije linije ispod označavaju da se ta odjeća mora prati na najnježnijem ciklusom. Ovaj tip pranja predstavlja sporo okretanje odjeće na niskoj temperaturi.

Simboli za sušilicu

Ako uočite simbol kvadrata u kojem se nalazi krug, to je znak da je dopušteno sušenje u sušilici. Kada je takav simbol prekrižen, to znači ne sušiti u sušilici. Ako se na etikteli pojavim simbol kvadrata s polukrugom u gornjem dijelu, to znači da biste trebali rublje objesiti da se osuši.

Ako je simbol kvadrata unutar čijeg središta se pojavi horizontalna linija, to znači da prilikom sušenja odjeću morate položiti ravno da se osuši. Ako simbol podsjeća na bombon i prekrižen je, to znači da je zabranjeno iscijediti odjevni predmet. Simbol kvadrata unutar čega je krug znači da namijestite normalan ciklus. Kada je ispod ovog simbola horizontalna linija, to znači stalni ciklus, a ukoliko su dvije horizontalne linije ispod simbola, to je delikatni ciklus.

Simbol za sušenje s točkom u sredini znači da se odjeća može sušiti na normalnom programu za sušenje. Dvije točke znače da se odjeća može sušiti na visokoj temperaturi. Prazan krug znači da možete postaviti koju god temperaturu želite.

Simboli glačala

Simbol glačala bez detalja na sebi znači da se taj komad odjeće može glačati, a ako je precrtano, ne smije se. Ako se na glačalu nalaze točkice, one označavaju najveću preporučenu temperaturu glačanja. Ako je samo jedna točkica, to označava temperaturu glačanja. Dvije točkice znače glačanje na srednjoj temperaturi, a tri na visokoj temperaturi koja se najčešće koristi za glačanje pamuka ili posteljine.

Simboli izbjeljivača

Simbol trokuta označava da smijete izbijeljivati odjeću s bilo kojim izbjeljivačem, a ako je trokut prekrižen znači da se odjeća ne smije izbijeljivati s nikakvim izbjeljivačem. Ako trokut ima dvije crte znači da se smije koristiti izbjeljivač na bazi kisika.