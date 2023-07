Začepljen filter od sušilice blokirat će protok zraka kroz sušilicu, uzrokujući da sušilica troši više energije da se zagrije. Kako biste to spriječili, potrebno je ukloniti višak dlačica s filtera nakon svakog sušenja rublja. Također biste trebali dubinski očistiti filter svakih 6 do 8 tjedana. No, kako očistiti filter od sušilice?

Kada želite očistiti filter od sušilice najprije Napunite veliku posudu s 1 litrom vruće vode. Dodajte otprilike 30 ml deterdženta za pranje posuđa te pomiješajte da se otopina sjedini. Izvadite filter iz sušilice i uklonite sav višak dlačica rukom ili usisavačem.

Sljedeće što trebate učiniti kada želite očistiti filter od sušilice je ostaviti filter da se namače. Stavite filter u vruću vodu i ostavite da se namače 10 minuta. Upotrijebite spužvu za uklanjanje ostatka sapuna sa filtera. Potpuno isperite filter čistom vodom i ostavite ga da se potpuno osuši na zraku prije nego što ga vratite u sušilicu. Ako je potrebno, nježno usisajte prostor gdje se nalazi filtar sušilice kako biste uklonili dlačice koje se tamo nalaze. Vratite filter od sušilice u sušilicu te već možete koristiti sušilicu na uobičajen način.