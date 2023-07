Parket je lijep u svakom domu, a njegov stil i dizajn mogu odgovarati gotovo svakom stilu uređenja. Sastoji se od različitih komada drva raspoređenih pod kutovima. Ovaj oblik podova se koristi od 1600-ih, i još uvijek je vrlo popularan izbor. Međutim, nakon dugogodišnjeg korištenja, parket može potamniti i izgubiti svoj sjaj. No, kako očistiti stari parket?

Prvo što trebate učiniti kada želite očistiti stari parket je čišćenje površinske prašine. Usisavač je najbolji način za to, a on također pomaže doći do najtežih točaka. Alternativno, prašinu s parketa možete ukloniti i vlažnom krpom od mikrovlakana kako bi parket bio još sjajniji. Sljedeće što trebate učiniti kada želite očistiti stari parket je ispolirati ga.

Nakon uklanjanja prašine, morate oprati i ispolirati parket, a to je najdelikatnija faza jer morate odabrati prave proizvode. Također, kada perete parket, izbjegavajte izlijevanje vode direktno na parket već ga malo namočite i brzo uklonite vodu kako biste izbjegli tragove i mrlje od vode. Limunov sok i maslinovo ulje za odmašćivanje i poliranje izvrsni su za stari i posebno zaprljan parket. Možete koristiti mješavinu 20 kapi limunovog soka i 100 ml maslinovog ulja. Limun će pomoći u odmašćivanju, a maslinovo ulje će ispolirati stari parket. Pomiješajte limun i maslinovo ulje i ulijte ih u raspršivač kako biste ga lakše koristili. Ovu otopinu ostavite na parketu da se osuši kako bi parketu vratili stari sjaj.