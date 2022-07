Vlažne maramice su vrlo korisne svakoj ženi. No, da li su vlažne maramice uistinu toliko korisne koliko mislimo – vlažne maramice da ili ne?

Glavni razlog zašto se raspravlja o temi vlažne maramice da ili ne je taj što one nemaju antibakterijsko svojstvo. To zapravo znači da prilikom čišćenja vi bakterije ne uklanjate već se one dalje šire po cijeloj površini koju čistite.

Ista je stvar i sa vlažnim maramicama za uklanjanje šminke. Vlažne maramice ne uklanjaju svu šminku sa lica, već je one samo mrljaju. Ako uklanjate šminku vlažnim maramicama, obavezno operite lice nakon prvotnog čišćenja da bi uklonili sve ostatke šminke.

Još jedna opasnost koja je vezana uz vlažne maramice je to što nisu razgradive. Unatoč tome što je na pakiranjima naznačeno da se one ne smiju bacati u wc, često ipak završe tamo. Tu nastaje problem, jer one nisu razgradive pa se vrlo lako mogu dogoditi začepljenja.