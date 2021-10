Uzgoj biljaka u vodi u posljednje je vrijeme sve popularniji, a najveći razlog za to jest taj što se ovakvim načinom uzgoja ne radi nered. Naime, uzgoj biljaka u vodi idealan je za sve one koji ne žele imati posla sa zemljom i stalnim presađivanjem. Isto tako, ovaj način odličan je za one koji su početnici u uzgoju.

Za razliku od zemnog uzgoja, uzgoj biljaka u vodi zahtjeva manje vremena, truda i pažnje. Razlog tome jest taj što se biljke ne presađuju, ne koristi se zemlja te je jedino važno da pripazite da biljka ima dovoljno vode. Isto tako, nametnici ili bolesti se ne skupljaju oko biljaka koje su uzgojene u vodi pa nećete morati brinuti o liječenju biljaka.

Iako zvuči vrlo jednostavno, postoji nekoliko pravila za uzgoj biljaka u vodi. Prije svega važno je odabrati onu vrstu biljaka koje se mogu uzgajati u vodi, a njih je zaista puno, kao na primjer:

begonija,

aglaonema,

zlatni puzavac,

mirni ljilan,

bršljan,

fikus gumijevac,

srcoliki filodendron,

lucky bambus,

pelargonija,

drvo žada

aloe vera

zeleni ljiljan i mnoge druge.

Način na koji možete uzgojiti biljke u vodi jest da iz matične biljke odrežete grančicu s nekoliko lista i to na onom dijelu gdje se list spaja sa stabljikom. Odrezanu grančicu jednostavno stavite u visoku i usku vazu s puno vode te ju sklonite na sunčano, ali ne direktno osvjetljeno mjesto. Nakon nekoliko dana, biljka bi trebala početi puštati korijenje te ćete tada znati da ste uspjeli. Ono što je važno jest da svakodnevno provjeravate ima li biljka dovoljno svježe vode. Kada biljka pusti korijene, vodu je dovoljno mijenjati dva puta mjesečno, odnosno onda kada ju biljka „popije. I to je to, vaš uzgoj biljaka u vodi može početi.