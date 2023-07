Održavanje perilice rublja je kontinuirana obaveza, a ne sezonska ili godišnja. Za pravilno održavanje perilice rublja potreban je tjedni i mjesečni trud. No, kako se provodi pravilno održavanje perilice rublja i što sve trebate učiniti?

Za početak, uvijek je dobro prolistati upute za korištenje perilice rublja jer možda postoje neke pojedinosti vezane samo uz vašu perilicu. Pratite upute perilice rublja i sigurno nećete pogriješiti prilikom održavanje perilice rublja.

Još jedna stvar koju je potrebno kontrolirati za održavanje perilice rublja je pravilno korištenje deterdženta. Previše deterdženta može biti kobno za vašu perilicu. Previše deterdženta može uzrokovati višak pjene između vaše odjeće, smanjujući količinu trenja koja je potrebna da bi se očistila. I ne samo to, već višak deterdženta može dovesti do nakupljanja, što može uzrokovati dodatno trošenje perilice.

Osim toga, pravilno održavanje perilice rublja zahtjeva održavanje čak i kada se perilica ne koristi. Ostavite poklopac ili vrata perilice otvorena između punjenja kako biste lakše osušili perilicu i zadržali svježi miris. Na perilicama s prednjim punjenjem obrišite gumenu brtvu oko vrata nakon pranja rublja. Još jedan način da osigurate da vaša perilica za rublje ostane čista je puštanje sredstva za čišćenje perilice kroz nju svakih mjesec dana. To su svi neizostavni koraci za održavanje perilice rublja.