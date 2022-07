Žena koja zbog čišćenja na TikToku ima više od 60.000 pratitelja ovaj je put podijelila trik kako glačati posteljinu bez puno muke. Yasmin je na svom je TikTok profilu @yas.jd pokazala svoju jednostavnu rutinu glačanja posteljine koja je podijelila mišljenja korisnika društvenih mreža.

Neki misle da je itekako korisno

Naime, ona posteljinu pegla tek nakon što je ponovno, opranu, navuče na krevet. Mnogi se nisu mogli odlučiti što misle o ovoj jedinstvenoj ideji.

"Tko još pegla posteljinu nakon što pospremi krevet?", pitala je svoje pratitelje i zaključila kako bi možda trebala kupiti glačalo na paru. Doduše, nekima se ideja svidjela pa su komentirali kako ne mogu vjerovati da se toga nisu i sami već dosjetili, drugi nisu bili tako impresionirani.

"To je zapravo genijalno!", napisala je jedna korisnica, a druga dodala: "Ja radim isto to i budim se 30 minuta ranije da to učinim prije nego izađem, kako se ne bih vratila kući i našla izgužvane plahte." "Definitivno to morate raditi s peglom na paru za vertikalno peglanje; taj aparat mijenja život", piše treća.