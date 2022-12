Za početak sušenja šljiva na starinski način operite šljive prije sušenja. Uzmite veliku zdjelu i napunite je vodom. Zatim stavite svoje šljive u vodu. Promućkajte ih malo. Zatim trljajte šljive dok ih vadite. Na kraju ih isperite pod tekućom vodom kako biste uklonili sve ostatke. Kožica šljive trebala bi biti lijepa i glatka.

Uzmite opranu šljivu u ruku i zarežite šljivu okolo, sve do koštice da je prepolovite. Lagano uvrnite ili rastavite šljivu i izvadite košticu. Ako imate prilično zrele šljive, koštica bi se trebala lako ukloniti. Sada su vaše šljive spremne za sušenje na starinski način.

Kad sušite polovice, stavite ih na rešetke za sušenje s prerezanom stranom prema gore. Na početku drugog dana, ili kada odrezana strana više ne izgleda mokra, okrenite polovice i sušite šljive na suncu. Četvrtinama, kriškama ili komadićima šljiva vjerojatno će trebati 2 do 3 dana da se potpuno osuše za polovice obično treba 3 do 4 dana, a za cijele šljive može potrajati i do 5 dana, ovisno o veličini. Sada ste sigurni kako izgleda sušenje šljiva na starinski način.