Oprali ste pernati jastuk i nemate vremena pričekati da se posuši na svježem zraku? Ne brinite jer postoji mogućnost drugačijeg sušenja, odnosno možete lako odabrati sušenje pernatih jastuka u sušilici. Ako ste mislili da je to nemoguće – nije, samo treba pripaziti i dobro pratiti uputstva.

Sve što vam je potrebno za sušenje pernatih jastuka u sušilici jest jastuk, 3 teniske loptice i naravno – sušilica. Teniske loptice trik su koji pomaže da se punjenje ravnomjerno rasporedi tijekom pranja i sušenja te čuva dugotrajnost jastuka. Predlažemo da svaki jastuk sušite samostalno i to na programu za osjetljivo sušenje, bez topline, samo zrak uz minimalno okretaja i maksimalno dvadeset minuta.

I to je to, sušenje pernatih jastuka u sušilici možda će potrajati (ako ih imate više), no oni će biti čisti, kvalitetni i spremni za ponovnu upotrebu.