Svaki put kada kuhate u svojoj pećnici, završite sa sokovima i svim vrstama masnoće i prljavštine koji prekrivaju zidove i vrata u vašoj pećnici. Nakon što se ispeku, može ih biti teško očistiti. Stoga su osmišljene pirolitičke pećnice, odnosno pećnice koje koriste toplinu za čišćenje.

Pirolitičko čišćenje pećnice rješava prljavštinu tako da ju spaljuje. Pećnica se zagrijava do oko 500°C, zagrijavajući zapečene komadiće dok se ne karboniziraju i pretvore u pepeo. To je proces koji se naziva piroliza. Pećnica s funkcijom pirolitičkog čišćenja olakšat će čišćenje vaše pećnice. No, je li pirolitičko čišćenje pećnice sigurno?

Pirolitičko čišćenje pećnice je sigurno, ali svejedno trebate poduzeti nekoliko mjera opreza. Prvo, vanjski dio pećnice postat će topliji nego inače, čak i ako vrata imaju dodatnu izolaciju, pa je najbolje skloniti kuhinjske krpe s vrata i držati djecu podalje od pećnice dok je u tijeku ciklus čišćenja. Drugo, pirolitičke pećnice također mogu stvarati dim ako ima puno taloga za spaljivanje, stoga je važna dobra ventilacija. Tijekom ciklusa čišćenja, vrata pećnice automatski će se zaključati kako bi se spriječilo da ih netko slučajno otvori. Ostat će zaključana dok temperatura ne padne na sigurnu razinu.