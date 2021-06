Soda bikarbona i limunska kiselina mogu se koristiti na različite načine i imaju raznovrsnu primjenu. Jedan od najčešćih načina kako se koristi soda bikarbona i limunska kiselina je za čišćenje doma. Pripremite sami svoje ekološko sredstvo za čišćenje uz pomoć sastojaka koje imate kod kuće.

Kako se koristi soda bikarbona i limunska kiselina za čišćenje? Postoje različiti načini kako možete iskoristiti soda bikarbona i limunska kiselina zasebno i u kombinaciji.

Kako koristiti sodu bikarbonu?

Soda bikarbona kao abrazivno sredstvo pomoći će vam da se riješite nečistoća u kupanici i u WC školjki. Tvrdokorne mrlje koje ne možete ni na koji način maknuti, pokušajte riješiti sa sodom bikarbnom. Postupa je jednostavan, brz i učinkoviti. Uzmite sodu bikarbonu pospite s njom mjesta koja trebate očistiti i ostavite do dva sata kako bi došlo do reakcije. Nakon toga očistite i vaše mrlje bi trebale postati prošlost. Ako slučajno još uvijek postoje tragovi mrlja, ponovite sve sa sodom bikarbonom u kombinciji s malo akoholnog octa. Kombinacija sode bikarbone i alkoholnog octa rezultita malom reakcijom, ali ne brinite to je sve u redu. Ostavite neka odstoji i konačno biste se trebali riješiti nečistoća u kadi i u WC školjki.

Kako koristiti limunsku kiselinu?

Limunska kiselina uklanja kamenac, dezinficira površine, uklanja neugodne mirise upravo zbog toga može se koristiti za čišćenje različitih površina i osvježavanje prostorija. To jako prirodno sredstvo za čišćenje može se koristiti za čišćenje gotovo svih površina, ali izbjegavajte upotrebu limunske kiseline na prirodnom kamenu (granitu, mramoru) jer može prouzročiti štete.

Nekoliko žličica limunske kiseline stavite u bočicu s raspšivačem u kojoj se nalazi voda i vaše sredstvo za čišćenje je spremno. Smjesa limunske kiseline i vode idealna je za čišćenje tuša, kuhinjskih ploča i drugih površina. Da biste očistiili kamenac u kadi ili na umivaoniku i u tome će vam pomoći limunska kiselina. Dodajte nekoliko žlica limunske kiseline u vruću vodi i sa spužvom ribajte mjesto na kojem se nalazi kamenac koji bi trebao nestati.

Upotreba soda bikarbone i limunske kiseline je jednostavna, a ima vrlo širok spektar djelovanja.