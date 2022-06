Naučiti kako prirodno ukloniti trajnu boju s kose ne mora biti teško. Sastojci koje vjerojatno imate u svojoj smočnici učinkoviti su, pristupačni i jednostavni za trajno skidanje boje za kosu. Evo kako izgleda skidanje boje za kosu octom i vodom.

Bijeli ocat i voda mogu se koristiti za skidanje boje za kosu. Donosimo postupak kako provesti skidanje boje za kosu octom.

Kao i limunov sok, ocat je kiseo i dobar za čišćenje. Mnogi ljudi koriste ocat kao sredstvo za čišćenje vlasišta, ali on također može ukloniti boju s kose, stoga budite oprezni ako to nije vaša namjera. Ako jest, možete pomiješati bijeli ocat s toplom vodom i nanijeti ga na kosu kako biste uklonili boju s kose. Ostavite da odstoji deset do petnaest minuta, a zatim isperite. Skidanje boje za kosu octom je vrlo jednostavno i jeftino, pa pokušajte.

Zapamtite, možda ćete morati ponoviti postupak uklanjanja nekoliko puta prije nego što se vratite u svoju prirodnu boju. Ponavljanje skidanja boje za kosu octom će pomoći da se brže riješite neželjene boje.