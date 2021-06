Savjeti za selidbu uštedjet će vam vrijeme i energiju kod selidbe. Kako bi vaša selidba prošla što ekonomičnije i efikasnije važno je napraviti jedan popis po kojem ćete krenuti s pakiranjem stvari.

Prvi korak je izrada plana, što ćete najprije pakirati, kojim redosljedom krećete s pakiranem. Nakon što napravite popis tek tada ćete vidjeti koliko stvari trebate seliti i prema tome nabavite kutije i vreće za pakiranje. U vreće je najbolje staviti odjeću, dok u kutije sve ostalo, kao što su knjige, lonci, kuhinnjski aparati, suđe...

Vrlo je važno pametno pakirati stvari za selidbu kako ne biste bezveze trošili vrijeme i energiju. Na svaku kutiju i vreću obavezno napišite što se u njima nalazi kako biste se i nakon selidbe mogli lakše i jednostavnije raspakirati. Vodite računa i o težini kutija, naime, kutija puna knjiga je teža od kutije u kojoj se nalaze slike, okviri itd.

Kod pakiranja za selidbu prilika je da se riješite svih nepotrebnih stvari, to je idealna prilika za generalku. Riješite se odjeće koju više nećete nositi, riješite se svega što vam stoji i ničemu na služi, a nikako da se odlučite baciti. Važno je uzeti dovoljno vremena za selidbu jer treba sve dobro organizirati od pakiranja do prijevoza te do otkazivanja svih pretpalata i svega što ili morate prebaciti na drugu adresu ili vam više neće trebati.

Dobra organizacije je većina posla.