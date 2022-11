Inox i rosfraj su vrste nehrđajućeg čelika. Čelik je metalna legura sastavljena od željeza, ugljika i nekih drugih elemenata. Nehrđajući čelik je vrsta čelika koja se najbolje koristi u vlažnim okruženjima. To je zato što nehrđajući čelik pokazuje minimalnu ili nikakvu koroziju kada je izložen zraku s vlagom za razliku od drugih oblika čelika. No, koja je razlika između inoxa i rosfraja?

Pojmovi inox i rosfraj odnose se na istu stvar, a to je nehrđajući čelik. Nehrđajući čelik je oblik čelika izrađen miješanjem rastaljenog čelika s rastaljenim kromom. Sastoji se od oko 10% kroma zajedno sa željezom i drugim metalima i nemetalima. Ostali metalni elementi prisutni u nehrđajućem čeliku su nikal, molibden, titan i bakar. Dodaci nemetala uglavnom uključuju ugljik.

Stoga ne postoji razlika između inoxa i rosfraja, već su to različiti nazivi za istu stvar, a to je nehrđajući čelik. Inox i rofraj se odnose na oblik čelika koji se sastoji od velike količine dodanog kroma kako bi se čelik zaštitio od hrđanja. Ova je metalna legura vrlo važna i ima mnoge primjene u kojima ne bi trebalo doći do hrđanja.