Rad klime na niskim temperaturama moguć je i koristi se vrlo često. No, pritom treba biti jako oprezan kako rad klime na niskim temperaturama ne bi naštetio unutarnjem sustavu s obzirom na to da klima uređaj nije namijenjen za grijanje.

Rad klime na niskim temperaturama ovisi i o tome koju vrstu klime imate. Naime, ako imate standardni klima uređaj, oni se mogu uključiti do -5˚S, odnosno „splitova“ – načina grijanja. Ako vaš klima uređaj spada u kategoriju Inverter split sustava, možete ju koristiti do -15˚S, a ako posjedujete klima uređaj s dizalicom topline, sve do -25˚S. Stoga, važno je znati koji klima uređaj posjedujete kako biste znali kakav je rad klime na niskim temperaturama. U načelu, na niskim temperaturama klima uređaj ne vrši proces „hlađenja“, već se kondenzira toplina u rashladnom sredstvu klime, dok se putem vanjskom radijatora vrši isparavanje.

U svakom slučaju, dobro je pročitati uputstva klima uređaja jer će tamo pisati kakav treba biti rad klime na niskim temperaturama.