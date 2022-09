Jedna od najjednostavnijih biljaka za uzgoj u zatvorenom prostoru za presađivanje u vrt je brzorastući bosiljak. Transplantacijski šok uvijek predstavlja rizik, stoga je potreban dodatan oprez, ali kod bosiljka ne bi trebalo biti većih problema. Evo kako izgleda presađivanje bosiljka.

Presadite sadnice bosiljka kada dnevne temperature dosegnu 20 stupnjeva, a noćne pouzdano ostanu iznad 10 stupnjeva. Osunčano tlo s plodnom zemljom koja se brzo isušuje najbolje je za bosiljak. Nadopunite tlo slojem komposta debljine 10 cm u gornjem dijelu tla kako biste poboljšali njegovu drenažu i zadržavanje vlage tijekom presađivanja bosiljka.

Presadite sadnice bosiljka tijekom hladnih jutarnjih sati, razmaknuvši ih 70tak cm. Dobro zalijte da se tlo oko korijena slegne. Ako se predviđa mraz ubrzo nakon presađivanja, raširite 5 do 8 cm debeo sloj borovih iglica ili malča od slame između biljaka kako biste izolirali tlo. Također, pokušajte prekriti same biljke kartonskim kutijama preko noći. Presadnice dobro zalijevajte i uklonite malč i kartonske kutije čim se temperature ponovno zagriju. To je sve što trebate znati o presađivanju bosiljka na najsigurniji način.