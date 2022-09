Pranje vunenih deka zahtjevan je posao jer su one teške, velike, debele. Najlakše je zapravo predati u kemijsku čistionicu da oni naprave pranje vunenih deka, no što ako to želite kod kuće? Ono što ne morate brinuti je da je vaša deka puna nečistoća jer je vuna materijal koji prirodno odbija nečistoće. Stoga, što ćete više voditi računa o svojoj vunenoj deki, to će ona biti manje prljavija.

U novije vrijeme vunene deke imaju oznaku na svojoj etiketi „SUPERWASH“ što znači da je njihovo pranje moguće. Pranje vunenih deka vrši se strojno, s blagim sredstvima i na 30 stupnjeva s maksimalno 500 okretaja. Najvažnije je da koristite blaga sredstva, poželjno i ona koja su izričito namijenjena za vunu. Nakon što je pranje vunenih deka gotovo, potrebno je ostaviti da se osuši na prirodan način, a ne putem sušilice. No, nemojte vunenu deku izravno izlagati suncu jer to može posušiti vunu.

Na taj način prane vunenih deka lako je moguće i vaš trud će biti minimalan.