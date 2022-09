Pranje jastuka od perja nije teško samo treba pratiti jednostavne korake. Nemojte nositi u kemijske čistionice svoje jastuke jer je pranje jastuka od perja moguće i kod kuće, brzo ćete biti gotovi, a uštedjet ćete i vrijeme i novac.

Da biste što rjeđe prali jastuk, potrebno je stalno prorađivanje, barem jednom na dva tjedna. Na taj ćete način pomoći da što duže ostanu svježi i čisti. No, bez obzira na to, treba s vremena na vrijeme napraviti postupak pranje jastuka od perja. Pranje jastuka od perja je jednostavno, a treba vam samo bubanj perilice, blagi deterdžent i to je to. Stavite jastuk u bubanj, odaberite program ručno pranje i temperaturu maksimalno 40 stupnjeva. Centrifugu, ako vaš program ima, isključite i odaberite maksimalno 500 okretaja. Stavite blagi deterdžent i uključite perilicu. Nakon što je završilo pranje jastuka od perja, ocijedite ga rukama i ostavite da se posuši vani, na prirodnom zraku, ali ne na izravnom suncu.

Jedan trik koji će vam da vaše perje bude što očuvanije jest da u bubanj ubacite tenisku lopticu koja će spriječiti grudanje perja, a pranje jastuka od perja će time biti uspješno.