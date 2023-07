Slično kao što čistite pećnicu, možete započeti s uključivanjem roštilja na visoku razinu kako biste pomogli svim ostacima da izgore. Zatim ostružite najgore ostatke svojom žičanom četkom, koristeći bilo koji alat s ravnom površinom, poput čvrste lopatice, vrtne lopatice ili običnog noža za jelo za rješavanje tvrdokornih područja.

Zatim potopite rešetku u vrlo vruću sapunastu vodu na nekoliko sati kako biste oslobodili ostatke masnoće i prljavštine. Ako je vaš roštilj malo veći, možda ćete to morati napraviti u dvije polovice ako nemate dovoljno veliku posudu ili sudoper. Ostavite da se namače nekoliko sati i zatim izribajte žičanom četkom kako biste dovršili pranje roštilja.

Ako i dalje niste zadovoljni pranjem roštilja, isprobajte specijalizirani proizvod za uklanjanje masnoće, pazeći da ga nakon toga temeljito isperete. Na kraju provjerite je li vaša rešetka za roštilj potpuno suha i ispolirana do sjaja pomoću krpe koja ne ostavlja dlačice. Pranje roštilja nikako se ne smije izbjegavati jer bi to moglo dovesti do potpune neuporabljivosti roštilja.