Kašmir je vrsta vune koja je teška za održavanje. Potrebno je pravilno njegovanje jer će inače doći do njezina uništenja, a posebice je važno znati kako peglati kašmir kako ga ne bismo spalili.

No, kako peglati kašmir? Iako možda niste očekivali, odgovor na pitanje kako peglati kašmir je – nikako. Naime, odlična je vijest da kašmir ne treba peglati. To je vrsta vuna za koju se ne preporuča peglanje jer će doći do postupnog uništenja njegovih dlačica. Sva odjeća od kašmira vrlo je nježna i zahtjevna stoga je potrebno izbjeći taj postupak. Ako je baš potrebno, možete ispeglati kašmir na vrlo niskoj pari, ne dodirujući odjeću, no preporučamo da to izbjegnete.

Stoga, kada razmišljate kako peglati kašmir, odustanite od te ideje jer će se on prirodno izravnati, kada ga obučete. Ako ne vjerujete, obucite tek oprani kašmir i uvjerite se sami!