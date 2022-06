Kućni vrtlari često pitaju može li se drveni pepeo koristiti kao gnojivo u povrtnjacima i gredicama, oko krajobraznog drveća i grmlja te na travnjacima. Drveni pepeo u vrtu može biti vrijedan izvor određenih hranjivih tvari, a može se koristiti i za modificiranje pH tla. Međutim, mora doći iz odgovarajućeg izvora i njegova upotreba treba se temeljiti na preporukama iz ispitivanja plodnosti tla koje daje profesionalni laboratori

Koje su potencijalne prednosti korištenja drvenog pepela u vrtu? Drveni pepeo u vrtu sadrži hranjive tvari koje mogu biti korisne za rast biljaka. Kalcij je biljni nutrijent koji se najčešće nalazi u drvenom pepelu i može činiti 20% ili više njegovog sadržaja. Kalij je još jedan uobičajeni sastojak drvenog pepela, koji se javlja u koncentracijama do 5%. Magnezij, fosfor i sumpor također se obično nalaze u drvenom pepelu u koncentracijama do 2%. Konačno, drveni pepeo u vrtu može sadržavati tragove željeza, aluminija, mangana, cinka, bora i drugih hranjivih tvari potrebnih biljkama. Sve su to hranjive tvari koje su prednosti pepela u vrtu.