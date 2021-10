Kako bi drvene bačve imale što duži vijek trajanja važno je pravilno održavanje bačvi.

Po dolasku u vinariju, nove bačve treba pažljivo procijeniti na:

biološku sigurnost, uključujući bušotine ili druge insekte

fizički integritet konstrukcije, kako bi se osiguralo da nisu oštećeni tijekom transporta

odsutnost mikrobne kontaminacije ili rast plijesni

zagađene arome potencijalno prenesene tijekom transporta, uključujući halofenol/plastične mrlje, TCA i/ili arome plijesni

Čišćenje korištenih bačava

Nakon što se isprazni vino, bačve treba preokrenuti, isprazniti, a zatim isprati hladnom vodom pod visokim tlakom (100-3000 psi) tri minute pomoću perača za bačvu s rotirajućom glavom za raspršivanje. Ispiranje pomaže u otpuštanju i uklanjanju bruto taloga. Tada se može započeti ispiranje vrućom vodom na 60-82 ° C tijekom tri do pet minuta kako bi se uklonili postojani premazi boje s unutarnje površine cijevi. Vizualni pregled čistoće obavi se pomoću svjetiljke.

Generatori pare mogu smanjiti potrošnju vode i energije, a mogu se koristiti za opće čišćenje, kao i za čišćenje bačvi.

Poželjno je izbjegavati kemijske tretmane. Limunska kiselina (5 g/L) može pomoći u otapanju naslaga tartrata, ali može reagirati s celulozom drva i s vremenom dovesti u opasnost. Natrijev karbonat, kalijev karbonat ili natrijev peroksikarbonat (2 g/L) mogu ispirati okus hrasta. Otopine klora treba izbjegavati zbog opasnosti od stvaranja mrlja.

Dezinfekcija bačve

Mikroorganizmi mogu migrirati do 8 mm u drvo bačve dok se vino upija u drvo. To otežava potpuno dezinfekciju bačve od inertne posude poput spremnika od nehrđajućeg čelika. Iz tog razloga, bačve se moraju pažljivo očistiti prije dezinfekcije, kako bi se uklonile sve krute tvari i premazi u boji ili tartarat na površini cijevi koji mogu ometati sve sanitarne tretmane koji dopiru do drva bačve.

Dezinficirati možete pomoću vodene pare ili vode zagrijane na 80 stupnjeva.

Kako čuvati bačve?

Nakon što ih dobro osušite, drvene bačve čuvajte na suhom i čistom prostoru zamotane u plastičnu foliju. Savjeti za održavanje drvenih bačava su tu, a sada se primite posla.