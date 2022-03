Iako možete koristiti druge prirodne pesticide za suzbijanje lisnih ušiju, no ako u kuhinji imate ocat on će biti dovoljan da riješi problem protiv lisnih ušiju. Ocat ubija lisne uši djelujući kao prirodni kontaktni pesticid koji ih spaljuje do smrti.

Otopina sadrži octenu kiselinu i vodu koji kada se prskaju po zaraženoj biljci pomažu u suzbijanju lisnih ušiju. Djeluje tako što začepljuje pore kroz koje lisne uši dišu. Budući da je biopesticid (nije kemijski obrađen), ocat je mnogo sigurnija prirodna alternativa štetočinama od kemijskih pesticida. Lisne uši su spori insekti i nakon što identificirate ove štetočine tada možete primijeniti otopinu octa kao ubojicu protiv lisnih ušiju.

Kako napraviti prirodni domaći sprej octa koji će služiti protiv lisnih ušiju? Ulijte 3dcl octa u malu kantu. Dodajte 8dcl destilirane vode u kantu. Promiješajte da se ta dva sastojka sjedine kako bi dobili otopinu octa protiv lisnih ušiju. Ulijte otopinu octa u svoju vrtnu posudu za prskanje. Poprskajte po zaraženim biljkama kako biste ubili lisne uši.

Ponovite ovaj tretman nakon tjedan dana kako biste se riješili preostalih štetnika. Najbolje je nekoliko puta poprskati vrlo razrijeđenom otopinom octa kako biste se riješili lisnih ušiju i drugih štetnika na svojim biljkama nego koristiti koncentriranu otopinu koja će naštetiti vašoj biljci.