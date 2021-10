Ručnici dobivaju kiselkast i smrdljiv miris kad su mokri. Ovaj neugodni miris ručnika, ali i razlog zašto ručnici gube mekoću i upijanje ironično dolazi od nakupljanja deterdženta/omekšivača. Dakle, kad primijetite da je u vašim ručnicima miris plijesni ili kiselkast ili da izgube mekoću i upijanje, Forté preporučuje dodavanje jedne šalice destiliranog bijelog octa tijekom posljednjeg ispiranja (za standardnu mašinu za pranje s gornjim punjenjem koja se puni vodom) kako biste uklonili miris.

Kako ukloniti neugodan miris iz ručnika?

Samo napunite dozator omekšivača tkanine do maksimalne razine octom, tako da se automatski ispušta u završnom ispiranju. Inače, s ovim strojevima ne postoji drugi način da ga dodate u točno vrijeme. Prilikom pranja ručnika octom miris octa obično se ispire u završnom ispiranju, ako se miris octa zadrži, samo ih ponovno isperite. Kao posljednji savjet: Nema potrebe uvijek ručnike ispirati octom. Učinite to prema potrebi. Ako je miris vaših ručnika više pljesniv nego kiselkast i želite znati kako ukloniti miris plijesni iz ručnika, za to možete koristiti i ocat!

Kako spriječiti neugodan miris ručnika?

Sada kada znate kako ukloniti taj ustajali miris iz ručnika, samo slijedite ove jednostavne savjete kako biste spriječili neugodan miris ručnika. Nakon svake upotrebe objesite ručnike da se osuše. Čak i ako ručnik koristite samo lagano, važno je da ga osušite na zraku daleko od vlage kako biste izbjegli neugodne mirise. Nikada ne stavljajte mokre ručnike ili odjeću u korpu za rublje. Mirisi plijesni već se mogu pojaviti nakon što su samo nekoliko sati bili na toplom tamnom mjestu. Osušite ručnike odmah nakon pranja. Ostavite li ručnike u perilici ili sjedite vlažni, vjerojatno će osjetiti miris plijesni, a vi to ne želite! Ručnike čuvajte samo kad su potpuno suhi. Time se sprječava neugodnost ustajalih ručnika.