Zimi je najvažnije održavati dobru i ugodnu temperaturu u domu, a to je ponekad teško kada se za to koristi klima uređaj. Ako se koristi klima uređaj, pitanje koje se javlja je koja je najbolja temperatura za klimu zimi. Puno je nedostataka loše postavljenje temperature od ranjivosti zdravstvenog sustava pa do kvalitete spavanja te je zbog toga dobro znati koja je najbolja temperatura za klimu zimi.

Koja je najbolja temperatura za klimu zimi razlikuje se od prostorije do prostorije. One prostorije koje se rijetko koriste, poput toaleta trebale bi imati temperaturu od 16 do 18 stupnjeva. U drugim prostorijama, u kojima se više boravi, najbolja temperatura za klimu zimi je između 18 ii 20 stupnjeva celzijevih jer je najefikasnija u pogledu energije.

No, teško je odrediti koja je najbolja temperatura za klimu zimi i to sve ovisi o veličini prostora, o broju ljudi koji boravi u tom prostoru, o vlastitim beneficijama i slično.