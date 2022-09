Renovirate i želite postaviti laminat, a imate parket? Razmišljate o tome da ne skidate parket, ali ne znate može li laminat preko parketa? Odgovor na pitanje može li laminat preko parketa postoji i oduševit će vas jer laminat može ići na parket samo je potrebno dodatno vrijeme i više uloženog vremena.

Sada kada znate može li laminat preko parketa, dobro je informirati se i kako to učiniti. Za početak, laminat držite nekoliko dana u prostoriji koju renovirate kako bi se prilagodio vlazi i temperaturi. Za to vrijeme možete početi s pripremom parketa na način da pripremite njegovu površinu da bude ravna. Nadalje, sljedeći korak je premazivanje supstrata za laminat da bi se on bolje ulovio za parket. Sljedeći korak je postavljanje laminata, a ispravan način je duž linije kojom pada dnevno svjetlo. Na taj se način spojevi između laminata i parketa neće vidjeti.

Iako je odgovor na pitanje može li laminat preko parketa potvrdan, preporučamo da to ne radite sami (ako isti postupak prije niste radili), već da zatražite pomoć majstora s obzirom na to da postavljanje izrazito teško.