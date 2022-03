Mini pampas trava je atraktivna ukrasna trava. Nije zahtjevna za uzgoj. Prije nego počnete uzgajati mini pampas travu, svakako je stavite negdje na prostor gdje ima dovoljno prostora za rast, posebno kada sadite više od jedne. Prilikom masovne sadnje mini pampas trave, morat ćete ih razmaknuti oko 2 metra.

Mini pampas trava uživa u područjima s punim suncem, ali će tolerirati djelomičnu sjenu. Također podnosi širok raspon tipova tla, ali preferira vlažno, dobro drenirano tlo. Još jedna plus strana uzgoja mini pampas trave je njena tolerancija na sušu, vjetar i prskanje.

Nije prikladna za hladne regije osim ako se uzgaja u posudama i donese u zatvoren prostor tijekom zime i ponovno posadi na otvorenom u proljeće. Međutim, to nije baš praktično. Jednom uspostavljena, njega mini pampas trave je minimalna i zahtijeva malo održavanja osim zalijevanja u ekstremnoj suši. Također je treba svake godine orezati do zemlje. To se obično izvodi u kasnu zimu ili rano proljeće. Zbog oštrog lišća biljke, zadatak rezidbe treba obaviti s velikom pažnjom koristeći rukavice i košulju dugih rukava.

Međutim, uz poduzimanje odgovarajućih mjera, možete spaliti lišće do zelenog rasta bez ikakve štete za biljku. Iako nije potrebno, mini pampas travi može se dati uravnoteženo gnojivo nakon rezidbe kako bi se potaknuo ponovni rast.