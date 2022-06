Lovrine suze je zimzelena penjačica koja se uzgaja kao sobna biljka. Ona potječe s područja Australije i istočne Azije, a zrak čisti od hlapljivih organskih spojeva kao što su benzen ili oktan. Uzgoj ovog cvijeta zahtijeva toplo mjesto do kojeg dopire dovoljno svjetla, ali pokušajte izbjegavati direktnu sunčevu svjetlost.

Ovaj cvijet osjetljiv je na propuh te ga treba sklanjati od klima uređaja i blizine otvorenih prozora. Stabljika biljke može biti duga i do nekoliko metara, a njezina glavna karakteristika su mesnati tamnozeleni listovi i bijeli cvatovi. Cvat može sadržavati od 10 do 15 cvjetova i razvija se u razdoblju od svibnja do jeseni, a iz daljine se može prepoznati po medenom mirisu. Cvjetovi su zvjezdastog oblika, bijele boje i sadrže crvenu mrlju u sredini.

Biljka je drugi naziv, voštani cvijet, dobila zato jer na sebi ima svjetlo ružičastu prevlaku koja nalikuje na vosak.