Koliko vode troši perilica suđe? Prosječna perilica posuđa koristi oko 9,5 litara vode po punom punjenju. Međutim, ako imate stariji model, potrošnja vode može biti malo veća. Modeli prije 2000. mogu koristiti do 25 litara vode po ciklusu, a modeli nakon 2000. mogu koristiti do 14 litara po ciklusu.

Sada kada znate koliko vode troši perilica suđa, vjerojatno se pitate što je isplativije? Ručno pranje ili pranje suđa u perilici suđa? Ručno pranje posuđa troši više vode. Kada se uspoređuje prosječno pranje posuđa za večeru za dvoje. Pranje u perilici posuđa do četiri puta učinkovitije od ručnog pranja.

Prosječna potrošnja vode u litrama za ručno pranje suđa je 9 litara. S druge strane prosječna potrošnja vode u litrama za standardnu ​​perilicu posuđa je 2,1 litra. Iznenađuje li vas ovo? Uobičajena je zabluda da je pranje ruku ekološki prihvatljivije od korištenja perilice posuđa, ali očito nije tako!

Samo se pobrinite da svoju perilicu posuđa koristite što je moguće učinkovitije tako što ćete napuniti samo do kraja kada je to potrebno i koristiti eco postavku kada je to moguće.