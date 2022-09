Koliko treba bojleru da zagrije vodu ovisi o tome kakav bojler imate, koja je njegova zapremnina, je li strujni ili plinski, je li vertikalni ili horizontalni.

Pravi odgovor na pitanje koliko treba bojleru da zagrije vodu zapravo nema već se to razlikuje od modela do modela. Osim toga, koliko treba bojleru da zagrije vodu ovidi i o visini napona u električnoj mreži, ali i temperaturi vode koja je već u bojleru. Tijekom zimskim mjeseci zagrijavanje vode na podešenu bit će duže, a ljeti će to biti puno brže.

Da biste vi znali koliko treba bojleru da zagrije vodu, najbolje bi bilo da odaberete svoju željenu temperaturu (koja bi po pravilo trebala biti između 50 i 60 stupnjeva) i stavite bojler na zagrijavanje. Pratite koliko će mu trebati te ćete ubuduće znati odgovor na ovo pitanje. Naravno, nemojte se pouzdati u prvo zagrijavanje nego pratite nekoliko dana. To će vam dati najbolji odgovor na to koliko treba bojleru da zagrije vodu.