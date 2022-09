Niste sigurni koliko često mijenjati ručnike? Na pravom ste mjestu jer postoji točan odgovor za to kojeg donosimo u nastavku.

Mijenjanje ručnika iznimno je važno kako ono ne bi bilo domaćin mnogih mikroorganizama, no opet ne treba pretjerivati. Poznati svjetski zdravstveni stručnjaci savjetuju koliko često mijenjati ručnike. Naime, oni smatraju da se ručnici trebaju mijenjati nakon tri korištenja ako su između svakog u potpunosti suhi. Drugim riječima, ako se vaš ručnik do drugog korištenja nije uspio osušiti, bolje je uzeti novi, nego li koristiti mokri. Isto tako, oni navode da to pravilo za koliko često mijenjati ručnike ne vrijedi ako je ručnik prljav, ako se na njemu vidi neka tjelesna tekućina ili ako imate kožu sklonu osipima, dermatitisu i slično. Tada je potrebno ručnik koristiti samo jednom te sljedeći puta uzeti novi.

U svakom slučaju, nemojte zaboraviti da je pravilo koliko često mijenjati ručnike usmjereno na tri puta korištenja!