Kada preuređujete, iznimno je važno znati koje su standardne dimenzije sobnih vrata kako ne biste kupili kriva. Naime, standardne dimenzije sobnih vrata su one mjere koje su prilagođene za većinu prostora, no to ne znači da su one uvjet, već preporuka. Ako vama ne odgovaraju standardne dimenzije sobnih vrata, znači da je vaša prostorija specifična i trebate dodatno mjerenje.

No, ako trebate standardne dimenzije sobnih vrata, to znači da trebate:

Visinu od 200 do 210 cm

Širinu od 60 do 90 cm

Debljinu od 40 do 45 mm.

Ove standardne dimenzije sobnih vrata propisane su na razini trgovina koje ih prodaju te ćete takve najlakše naći. One su uvijek izložene, dok za specifična sobna vrata ipak trebate čekati izradu i dostavu.