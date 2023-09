Ljetni jorgovan je listopadni grm koji cvjeta u proljeće. On je dio obitelji maslina, zajedno s drugim ukrasnim biljkama kao što su jasen, grmlje forzicije i živice od lisuna. Izvanredna kvaliteta mnogih sorti jorgovana su slatki mirisi njihovih cvjetova.

Cvjetovi se pojavljuju u grozdovima ili metlicama. Svaki cvijet je samo oko 0.5 cm u promjeru. Listovi su sivo-zelene do plavo-zelene boje i dugi su oko 5 do 12.5 cm te ne mijenjaju boju u jesen. Kora ljetnog jorgovana je siva do sivkasto smeđa. Najbolje vrijeme za sadnju ljetnog jorgovana je rana jesen prije nego što se zemlja smrzne. Imaju umjerenu stopu rasta od 30 do 60 cm godišnje.

Kada cvate ljetni jorgovan?

Najčešće sorte jorgovana cvjetaju dva tjedna tijekom mjeseca svibnja. Međutim, različite će sorte cvjetati u različito vrijeme, a neke cvatnje traju i do šest tjedana. Cvatnja ljetnog jorgovana traje 3 tjedna.