Dimenzije ručne prtljage za avion važne su za znati jer one označuju veličinu one prtljage koje možete ponijeti sa sobom gore u avion. Ako pogriješite i odaberete krive dimenzije ručne prtljage za avion, to vas može skupo stajati te vas to na samom aerodromu može koštati skuplje nego li sama karta.

Stoga nemojte uzimati krive dimenzije ručne prtljage za avion, nego uvijek provjeriti. Dimenzije ručne prtljage za avion razlikuju se ovisno o avio prijevoznicima te zbog toga obavezno provjerite na njihovim web stranicama.

No, evo skraćeno za najpoznatije avio kompanije koliko su dimenzije ručne prtljage za avion:

Croatia Airlines 55x40x20cm

Ryan air 40x20x25 cm

Austiran Airlines 55x40x23 cm

Flydubai 25x33x20 cm

Wizz air 55x40x23 cm

Kao što vidite, dimenzije ručne prtljage za avion razlikuju se stoga je važno provjeriti ovu informaciju.