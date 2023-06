Limun je agrum prepun zdravih hranjivih tvari pa ga je uvijek korisno imati u svome vrtu. Koja je najbolja sorta limuna koja će dobro uspjeti u našim krajevima?

Najbolja sorta limuna za uzgoj u našim krajevima je limun mjesečar. Limun mjesečar daje ovalne ili okrugle plodove sa glatkom korom. Unutar kore nalazi se sočno meso sa kiselim limunovim sokom. Velika prednost limuna mjesečara je što osim velikog prinosa, ima i kvalitetan proizvod.

Još jedan razlog zašto je limun mjesečar najbolja sorta limuna je taj što nije pretjerano osjetljiv na temperaturu pa je svejedno da li ćete ga držati unutar ili izvan kuće.

Limun mjesečar će cvasti čak do 3 puta godišnje i to u periodu od mjeseca svibnja pa do mjeseca rujna. Nakon svakog cvata, ova najbolja sorta limuna daje ukusne plodove koje možete koristiti za pravljenje kolača, limunade ili u kuhanju.