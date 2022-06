Za uzgoj kaktusa u tegli potrebna vam je posebna zemlja za kaktuse koju možete pripremiti sami ili je jednostavno kupiti u vrtnim centrima. Kaktusi najbolje uspijevaju na ilovači koja je pomiješana s malo pijeska. Zemlja u tegli ne smije biti previše vlažna jer to uzrokuje truljenje korijena kaktusa. Kaktus u tegli možete posaditi na tri načina, a to su sjemenjem, reznicama ili izdankom. Kaktusi izrazito vole toplo vrijeme i što više sunčeve svjetlosti, a dovoljno im je dodati prihranu jednom do dva puta godišnje.

Nakon što je vaš kaktus u tegli izrastao potrebno ga je održavati. Zalijevanje kaktusa ovisi o nekoliko čimbenika: vrsti, veličini, temperaturi zraka i godišnjem dobu. Količinu vode dozirajte prema procijeni, a ovisno o godišnjem dobu zalijevajte jednom u pet, kada su temperature zraka više, ili jednom u deset dana, kada je niža temperatura. Također zalijevanje kaktusa u tegli najbolje je obaviti nakon zalaska sunca jer kapljice vode koje se skupljaju na površini mogu djelovati kao leće te kaktus može izgorjeti. Naravno u tegli možete kombinirati više različitih kaktusa, ali svaka vrsta zahtijeva prilagođenu njegu.