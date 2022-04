Mikrovalne pećnice su jedan od najčešće korištenih kuhinjskih aparata. Koriste se za sve od pogrijavanja jela do pripreme jela. No uz čestu upotrebu dolazi do nereda, prskanja i neugodnih mirisa koje je teško ukloniti, čak i uz često čišćenje. Kako ukloniti miris iz mikrovalne pećnice?

Najjednostavniji način kako ukloniti miris iz mikrovalne jest pomoću kave. Kava je jedan od najučinkovitijih prirodnih osvježivača zraka. Prvi korak kako ukloniti miris iz mikrovalne je pripremanje kave. Stavite šalicu u mikrovalnu i stavite toplinu na srednje jaku.

Sljedeći korak kako ukloniti miris iz mikrovalne je zagrijavanje šalice. Zagrijte šalicu kave 2-10 minuta, pazeći da otopina kave ne proključa. Kako biste spriječili da mješavina kave zakipi, zagrijavajte 2-3 minute odjednom, pustite da se šalica malo ohladi prije nego što nastavite zagrijavati.

Nakon 10 do 15 minuta, ovaj način kako ukloniti miris iz mikrovalne trebao bi neutralizirati miris iz mirkovalne.