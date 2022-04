Parket se pod različitim atmosferskim utjecajima može podignuti, a to zapravo znači da se on nekontrolirano širi. Posebice se to događa pod utjecajem velike količine vode ili vlage s obzirom na to da je parket drveni. Kada dođe do toga, uvijek je dobro razmisliti kako spustiti podignuti parket prije nego li dođe do renovacije. Ako razmišljate o tome kako spustiti podignuti parket, bilo bi dobro da se prvo konzultirate s parketarom s obzirom na to da popravljajući sami, bez znanja, možete napraviti više štete nego li koristi. Ako ne možete doći do parketara, možete pokušati neke od sljedećih savjeta kako spustiti podignuti parket:

Ostavite parket da se osuši. Moguće je da se parket sam spusti, a vi ćete onda samo spojiti letvice parketa.

Nakon što se parket osuši, pokušajte malo izhoblati površinu kako ne bi došlo do ponovnog podizanja.

Posljednji način jest da kupite pomagala kojim ćete spustiti podignuti parket, a koja najčešće funkcioniraju na bazi skupljanja vlage.

Isto tako, kada radite parket bilo bi dobro razmišljati da je moguće da se u budućnosti dogodi nezgoda. To znači da ćete na kraju parketa ostaviti prazan prostor do zida pa, ako do toga dođe, nećete morati razmišljati kako spustiti podignuti parket jer će on imati mjesta za širenje. Na vama će samo biti da uklonite lajsne na kraju parketa.