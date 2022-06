Kako spriječiti linjanje jakne problem je koji se može riješiti vrlo jednostavno s par vlažnih maramicom. Kako spriječiti linjanje jakne?

Vlažne maramice - Stavite tri vlažne maramice u bubanj perilice za rublje kod pranja jakne. Maramice će se pomiješati s jaknom i djelovat će kao apsorber dlaka. Linjanje jakne može se spriječiti upotrebom jakih i gustih vlažnih maramice koje mogu izdržati pranje u bubnju perilice za rublje, one moraju biti jake kako ne bi popucale.

Maramice koje koristite u sprječavanju linjanja jakne treba ju biti teške za rezanje pa prije upotrebe provjerite sa škarama. Ne preporučuje se korištenje papirnatih maramice jer one će se „otopiti“ pri pranju te neće pokupiti dlaku. Koko bi spriječili da vlažne maramice ostave svoj miris prilikom sprječavanja linjanja jakne koristite omekšivač ili antibakterijske vlažne maramice.

Omekšivač će dati miris vašoj odjeći i miris vlažnih maramica neće zaostati na vašoj jakni. Također je najjednostavnije koristiti antibakterijske maramice s obzirom na to da one ne sadrže intenzivan miris, već je on neutralan.