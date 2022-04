U posljednjih nekoliko godina sve se više koristi grijanje na pelete. Razlog tome jest što se lako može uštedjeti, ako znate kako smanjiti potrošnju peleta. Općenito, potrošnja peleta ovisi o mnogo faktora, ali uvijek je cilj kako smanjiti potrošnju peleta i uštedjeti. Ako razmišljate o tome kako smanjiti pelete, razmislite prvo je li vam kuća dobro izolirana. Ako imate dobro izoliranu kuću, na pola ste puta.

Drugi važan način kako smanjiti potrošnju peleta jest da uložite u kotao. Važno je da ne kupite preveliki kotao jer će on trošiti više peleta nego li vam je to potrebno. Ovdje vam savjetujemo da zatražite pomoć stručnjaka u procjeni koliki vam je kotao zaista potreban. Kada je riječ o kotlu, važno je isto tako, kada razmišljate kako smanjiti potrošnju peleta, da korištenje iste regulirate te održavate i redovito servisirate. Sve to će utjecati na to da će vam trebati manje peleta za zagrijavanje određene prostorije. Isto tako, preporuča se da kupite kvalitetnije pelete jer će oni duže i bolje gorjeti.

Sve navedeno će dovesti do toga da će odgovor na pitanje kako smanjiti potrošnju peleta zaista biti – vrlo jednostavno!