Pojava mušica na cvijeću nije rijetka, ali one mogu uništiti cvijeće i potrebno ih se riješiti. Kako se riješiti mušica u cvijeću?

Jedan od razloga zašto se javljaju mušice u cvijeću je suho i oštećeno lišće ili cvijeće. Uklonite sve što je oštećeno kako bi ostao samo zdravi dio cvijeta.

Drugi razlog zašto se javljaju mušice u cvijeću je voda i zalijevanje. S obzirom na to da vlažno tlo privlači mušice, moguće je da prečesto zalijevate cvijeće i dolazi do pojave mušica. Postoji mogućnost da i supstrat s kojim tretirate cvijeće sadrži vlagu i on je uzrok skupljanja mušica. Stoga je najbolje zamijeniti supstrat novim i vidjeti je li to uzrok.

Kako biste učinkovito obranili cvijeće od mušica stavite ljepljive trake oko cvijeća i mušice će se skupljati na njih.

Mušice na cvijeću mogu napraviti probleme stoga se riješite čim prije mušica, a najbolji način je da otkrijete uzrok. Kada znate u čemu je tajna, tada djelujte i riješit ćete problem.